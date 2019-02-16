شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم: حملة الكشف عن أمراض التقزم والسمنة تستهدف 11.5 مليون طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، تستهدف 11.5 مليون طالب.

وأوضح وزير التعليم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الحملة تختلف عن حملة القضاء على فيروس سى، مضيفا: "الدولة كل ما تبدأ مشروع أو حملة قومية تبدأ حملات التشكيك وترويج الإشاعات وكأنهم يحاولون هدم الإيجابيات" لافتا إلى أن مروجى الشائعات هدفهم هدم الدولة .