شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى وميركل".. ترند على تويتر بالتزامن مع فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار لمدينة ميونخ الألمانية، اليوم السبت، لمتابعة المشاركة المهمة والتاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر ميونيخ للأمن، وجلسة المباحثات الثنائية بين السيسى، وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية.

اهتم مستخدمو تويتر بفعاليات المؤتمر بصورة خاصة، إذ دشنوا 3 هاشتاجات حملوا أسماء "السيسى، ميونخ، ميركل"، لمتابعة كل ما هو جديد فى فعاليات المؤتمر، وأثنوا على كلمة الرئيس السيسى، فى الجلسة الرئيسية يمؤتمر ميونخ، وتصدرت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم السبت.



الترند المصرى

وغرد المدون أسامة عادل "الرئيس السيسى يشارك فى ميونخ ضمن أفضل عشر جيوش فى العالم فى مؤتمر الأمن، تتضمن كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة".



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التعليقات

وأثنى المدونون على كلمة الرئيس السيسى، وبصورة خاصة حديثه عن احتضان مصر 5 مليون لاجئ، دون أن تتاجر بهم، فقال أحدهم :"السيسى رئيس بحجم مصر"، وغرد آخر "سؤال مين اللى جاب المقاتلين الأجانب عندنا من بلادهم ودربهم، و مدهم بالسلاح فى سوريا وليبيا وعندنا وكل الدول العربية ومين اللى بيحميهم، احنا!! مين؟؟ السيسى، لايخشى فى الحق لومة لائم احنا استوينا منهم ومن اجرامهم بيدمرونا وبيقتلونا ولسه بنقول عليهم الدول المتقدمة".