شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: حملة مصر للكشف عن السمنة والأنيميا لطلاب المدارس "فى وقتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل منظمة اليونيسيف أن ما تقوم به مصر بشأن المسح الشامل على تلاميذ المدارس لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا تأتى فى وقتها المناسب

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن المنظمة تهتم بمشكلات التغذية التى تؤثر على حياة الأطفال .

وأشار إلى أن معالجة الأمور من البداية مهم جدا لتغير المستوى الصحى للمواطنين لافتا إلى أن سوء التغذية له عدد من المشكلات وعواقب على الطالب فى حياته الأولى وان أساس التغذية الجيدة تشمل تغذية النساء ودعم الرضاعة الطبيعية.

وأضاف أنه لا نجاح هذه الحملة نحتاج توعية من أولياء الأمور للطلاب بأهمية التغذية السليمة.