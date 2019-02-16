الرئيس السيسي يلتقى برئيس وزراء ولاية بافاريا بمقر إقامته فى ميونيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودير بمقر إقامته فى ميونيخ. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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