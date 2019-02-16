شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج المرحلة الأولى والثانية بمبادرة فيروس C.. ونسب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نتائج كل من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، توضح فيها نسب الإصابة بفيروس سى بجميع المحافظات التى تم المسح فيها، ونسب الإصابة بأمراض السكر والضغط فى هذه المحافظات.

كشف الدكتور محمد حسانى المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريح خاص لــــ "الخليج 365 "، أن هدف المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى ،والسكر والضغط والسمنة، هو أن تكون مصر خالية من فيروس سي، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

التوعية الصحية للمواطنين.تحليل فيروس سي.تحليل السكر.قياس ضغط الدم.قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

الفئة المستهدفة من المواطنين:

فحص فيروس سي فى الموطنين أكبر من 18 عاما من الجنسين، ممن لم يسبق لهم العلاج.

الأمراض غير السارية: المواطنين أكبر من 18عاما من الجنسين.



نسبة الاصابة بفيروس سى فى المرحلة الاولى

المراحل التى تم تحديدها لمبادرة 100 مليون صحة:

المرحلة الاولى وتضم 9 محافظات وهى: الفيوم ،أسيوط، البحيرة – دمياط - القليوبية ، بورسعيد – الإسكندرية جنوب سيناء – مطروح، وقد بدأت من أكتوبر حتى شهر نوفمبر 2018.

وأضاف أنه تم فحص 30 مليون مواطن حتى الآن فى الحملة، مشيرا الى أنه تم فحص 13 مليون مواطن فى المرحلة الاولى ،كانت متوسط الاصابة بفيروس سى تصل 4 % ،وكانت الفيوم أعلى نسبة بحوالى 6 % ،والإسكندرية أقل نسبة اصابة بفيروس سى هى ومحافظة مطروح بواقع 2% ،وبورسعيد 3 % وأسيوط 3% والبحيرة 4% والقليوبية 4% ودمياط 5% .



عدد المواطنين الذين تم فحصهم



نسب الاصابة بالسكر فى المرحلة الاولى

متوسط انتشار السكر فى المرحلة الأولى يصل 4 % ...

تبين أن بورسعيد الاعلى بواقع 6% والقليوبية اقل نسبة اصابة بواقع 3% واسيوط 3% والفيوم 4% وجنوب سيناء 4% والبحيرة 4% ومطروح 5% ودمياط 5% والاسكندرية 5%.



نسب الاصابة بالضغط فى المرحلة الاولى

وبورسعيد الأعلى ب 30 % وتليها الاسكندرية بواقع 27 % تليها دمياط ب 24 % تليها جنوب سيناء ب 21 % ومطروح 21% والبحيرة 19 % والقليوبية 16 % والفيوم 16 % واسيوط 16 % .





المرحلة الثانية

وضمت 11 محافظة ،من ديسمبر 2108 وحتى فبراير 2019،ضمت كل من محافظات : بني سويف – سوهاج- أسوان - الأقصر كفر الشيخ – المنوفية القاهرة – الإسماعيلية - السويس شمال سيناء – البحر الأحمر.=

اجمالى عدد المواطنين الذين تم فحصهم فى المرحلة الثانية حوالى 17 مليون مريض..



نسب الاصابة بفيروس سى فى المرحلة الثانية

متوسط الإصابة بفيروس سى فى المرحلة الثانية حوالى 4 %..

وتعتبر المنوفية، وبنى سويف الأعلى بواقع 8 % ،تليها كفر الشيخ بواقع 5% ،والاسماعيلية بواقع 4%، وسوهاج بواقع 4% والسويس 4% ،وأسوان 3% ،والقاهرة 3% ،وشمال سيناء بـواقع 3% ،الأقصر بواقع 2% والبحر الأحمر بـ 2%.



نسب الاصابة بالسكر فى المرحلة الثانية

متوسط ارتفاع السكر الدم فى المرحلة الثانية 6 %:

تعتبر السويس أعلى نسبة إصابة بمرض السكر بواقع 7% ،تليها أسوان بواقع 6 % ،ثم القاهرة بواقع 6 % ،والأقصر 6% ،وكفر الشيخ 6%، وشمال سيناء 5% ،والمنوفية 5% ،والاسماعيلية 5% ،وسوهاج 5% ،والبحر الاحمر 5% وبنى سويف 4% .



نسب الاصابة بالضغط فى المرحلة الثانية

متوسط ارتفاع ضغط الدم يمثل 20 % فى المرحلة الثانية :

وتعتبر محافظة القاهرة الأعلى بواقع 27 % ،تليها السويس بواقع 25 % ،تليها كل من المنوفية ،وكفر الشيخ بـواقع 22% ، وأسوان 21% ،والبحر الاحمر 20 % والاسماعيلية 19 % ،وشمال سيناء 19 %، والأقصر 17 % ،وسوهاج 17 % ،وبنى سويف ب 16 %.



المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة ستبدا بداية مارس وحتى 30 إبريل:

وتضم المحافظات التالية :

محافظة الجيزة ،والدقهلية ،والشرقية ،والغربية ،والمنيا ،والوادى الجديد ،وقنا .