شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة لأصحاب المطاعم: "عيدوا النظر فى أطعمة الأطفال والشباب وقللوا الدهون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رسالة لأصحاب المطاعم والمحال قائلة: "عيدوا النظر فى الأطعمة التى تقدموها للأطفال والشباب.. قدموا أغذية صحية وقللوا الدهون والزيوت المشبعة". وقالت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن دور المجتمع المدنى هو المشاركة فى الحملات التوعوية وتسهيل وصول الأغذية الصحية لأطفالنا والمراهقين وأعادة النظر من قبل الشركات الخاصة للأغذية مما تقدمه من طعام للأطفال". وأوضحت أن السمنة غير مرتبطة بوضع مادى معين للأسر.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزيرة الصحة لأصحاب المطاعم: "عيدوا النظر فى أطعمة الأطفال والشباب وقللوا الدهون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.