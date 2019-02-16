شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يصل مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، لحضور المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، الذى تعقده المحكمة المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى.

كما حضر عدد كبير من القضاة والوزراء وأعضاء مجلس النواب، حيث حضر المستشار فاروق سلطان، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسى المحكمة السابقين والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء .

ويبحث المؤتمر المشاكل المختلفة، والمشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية فى الدول الأفريقية، خاصة بما يرتبط بالتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال والموضوعات المستجدة بخصوص الإرهاب واللاجئين وحماية البيئة.

وتولى مصر أهمية كبرى بتنظيم المؤتمر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أول مؤتمر أفريقى تعقده مصر بعد توليها رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقية، ويهدف لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات.