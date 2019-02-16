شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل وفد من مصلحة الجمارك المصرية متوجهين إلى كوريا والذى ترأسه السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات المصلحة فى زيارة تستغرق عدة أيام، وتهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس مصلحة الجمارك المصرية خلال هذه الزيارة بنظيره بكوريا الجنوبية بالإضافة إلى رئيس هيئة الضرائب الكورية، كما تتخلل الزيارة جولة ميدانية لمطار وميناء Incheon الكورى للإطلاع على الأنظمة الجمركية الحديثة ومنظومة النافذة الواحدة الكورية.