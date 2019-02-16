فيديو.. البابا تواضروس الثانى يصل مقر الجامعة البريطانية للمشاركة فى ندوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمقر الجامعة البريطانية بالقاهرة، للمشاركة فى ندوة "المحبة والتسامح وأثرهما فى بناء المجتمعات"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة. وأكد محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، سعادته بزيارة قداسة البابا لمقر الجامعة، وهى تعد المرة الأولى التى يتواجد قداسته فى مؤسسة تعليمية كبرى. وأضاف محمد فريد خميس في تصريح له أن الجامعة البريطانية تتشرف بوجود البابا تواضروس الثانى باعتباره رمزا وطنيا ودينيا في كل دول العالم. ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا تواضروس الثانى بجولة داخل الجامعة البريطانية، يلقى بعدها كلمته في الندوة التى تعقد بالقاعة الرئيسية للجامعة.

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