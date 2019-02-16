شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأرصاد: التغيرات المناخية أثرت على دول القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القارة الأفريقية شهدت خلال الآونة الأخيرة العديد من التغيرات المناخية التى أثرت على دول القارة بشكل أو بآخر .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التغيرات المناخية أصابت بعض الدول بالجفاف وأخرى بفيضانات، لافتا الى أن مصر تأثرت أيضا بالتغيرات المناخية التى تشهدها القارة، وهو ما يتضح من خلال تعرض البلاد لظواهر جوية مغايرة للفصول، فعلى سبيل المثال شهد الشتاء عواصف وهو على غير المتوقع وزيادة الرطوبة فى الصيف كل ذلك بسبب التغيرات المناخية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهمية مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذى تستضيفه هيئة الأرصاد الجوية خلال الأسبوع الجارى، تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية .