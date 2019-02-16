شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يشهد اليوم توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ 12 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم السبت، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 35 ألف عامل بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج والزراعة والبترول، بمحافظة البحيرة.

وتحدد اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بين 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.