والي: حادث سيناء يؤكد نجاحات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

أكد النائب هشام والي، أن القوات المسلحة استطاعت خلال الفترة الماضية القضاء على الإرهاب بشكل شبه كامل في سيناء، وذلك من خلال استراتيجية أمنية على أعلى مستوى تمكنت من حصر الإرهاب في بؤرة ضيقة.

ولفت في بيان له، إلى أن حادث اليوم تأكيد على افتقاد الجماعة الإرهابية، العناصر الكافية التي تمكنها من تنفيذ عملية على القوات، بجانب افتقادها العناصر المدربة والخبراء الذين كنا نشهدهم في عمليات سابقة.

وأشار إلى أن تزامن العملية مع حضور الرئيس السيسي فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، يدل على أن هناك دول معادية تستهدف التأثير على زيارة الرئيس، إلا أن فطنة ويقظة القوات المسلحة، تمكنت من صد الهجوم وتصفية العناصر الإرهابية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف الرفاعي، في بيان، اليوم السبت، أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وتابع المتحدث العسكري: "ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".