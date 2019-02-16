وزير الأوقاف: "الإنسان البائس الذي تتفرق أسرته في الدول لا يتبقى له عقل ولا دين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه عندنا يُذكر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نستذكر قامة وطنية ومَعلم وطني راسخ في وجدان المصريين.

وأضاف مختار جمعة في كلمته بندوة "المحبة والتسامح وأثرهما في بناء المجتمعات"، أنه عندنا استمع لكلمة البابا الشهيرة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، "خطر إلى بالي أمرين أن هذه الكلمة لو لم تكن صادقة من القلب لما كتب لها هذا القبول، إنما يكتب البقاء للكلمات الصادقة".

وأوضح وزير الأوقاف أن جمعة: "الأمر الآخر هي تسامح الأديان، ومصر بها روح تسامح الأديان، وبهذه الروح تبقى المساجد والكنائس والوطن، وبدونها لا مساجد ولا كنائس ولا وطن".

وأكمل: "كل الشعوب التي دخلت في بؤس، والإنسان البائس الذي تتفرق أسرته وتتفرق في الدول، لا يتبقى له عقل ولا دين".

وأشار وزير الأوقاف إلى جهود توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكيان، قائلًا: "هذه الجهود بين الأزهر تؤتي ثمارها في دولة بها قيادة سياسية حكيمة، وروح حكيمة تقوم على أرضية وطنية وفهم مستنير للأديان وقيادة حكيمة تعبر بمصر لبر الأمان".​