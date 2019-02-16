تلقى رشوة 150 ألف جنيه.. إحالة المدير السابق لهيئة الرقابة على الصادرات للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية 350 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بأنه في غضون شهر نوفمبر 2017 قام المتهم بصفته موظفاً عمومياً يعمل مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضو لجنة البت، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ 350 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه القيمة التقديرية وتمكينه من تبديل العرض المالي المقدم منه في المناقصة المطروحة من الهيئة محل عمله وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

وذكرت التحقيقات أنه أثر بلاغ الشاهد الأول أجرت الجهات الأمنية، تحرياتها التي توصلت لصحة ما أبلغ به فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثاتهما الهاتفية ولقاءاتهما ونفاذا لذلك الإذن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وتسجيل محادثات هاتفية ولقاءات فيما بين المتهم والشاهد الأول تضمنت طلب المتهم مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه مقابل إفشاء القيمة التقديرية لتلك الأجهزة لإرساء المناقصة على الشركة محل عمل الشاهد الأول وتمكن الأخير من تعديل العرض المالي المقدم منها لتوريد تلك الأجهزة بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، وطلب المتهم من الشاهد الأول تقاضي نصف مبلغ الرشوة وقدره 175 عند تبديل العرض المالي للشركة محل عمله والباقي عقب إرساء المناقصة عليها فأعد ذلك المبلغ من خزينة الرقابة الإدارية وسلمه للشاهد الأول وتم تسجيل لقاء جمع الشاهد الأول والمتهم بالطريق العام بشارع صلاح سالم ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن أخذ المتهم لمبلغ الرشوة فألقي القبض على المتهم وبحوزته مبلغ الرشوة.

أقر المتهم بالتحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية المحرزة بالقضية، كما ثبت من استماع النيابة العامة على التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها طب وأخذ المتهم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من الشاهد الأول وثبت بتقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون بأن صوت وصور المتهم والشاهد الأول مطابق لصوتهما وصورهما من التسجيلات.