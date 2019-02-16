"بشال حريمي".. فتاة تشنق نفسها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

انتحرت طالبة بمدينة نصر، بإيشارب حريمي علقته في سقف غرفتها، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال مباحث مدينة نصر، إلى عزبة العرب؛ حيث مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة دخلت في حالة اكتئاب بسبب تهديد والدها لها بعدم الذهاب إلى المدرسة.

وبينت التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 16 سنة، طالبة بالمرحلة الثانية دبلوم تجارة، وأفاد "الأب" في محضر الشرطة في محضر الشرطة بأنه لا يعلم سبب انتحار ابنته، بينما كشفت الأم بأن خلافًا نشب بين الفتاة المنتحرة، ووالدها بسبب منعها من الذهاب إلى المدرسة قبل الحادث بعدة أيام، ومطالبته المتكررة لها بالزواج، بسبب رسوبها المتكرر، دخلت إثره في حالة نفسية سيئة.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.