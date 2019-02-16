مصرع مطلوب أمنيا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي شخص مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام في أسيوط، والمطلوب ضبطه على ذمة قضية قتل اثنين وإصابة آخر أثناء خروجهم من الصلاة بنطاق محافظة أسيوط .

كانت أجهزة الأمن بأسيوط تلقت بلاغا يفيد بقيام مجهول باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوب مجموعة من الاشخاص اثناء خروجهم من المسجد عقب صلاة الجمعة بنطاق محافظة اسيوط ، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخصين واصابة اخر وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من مباحث أسيوط وبرئاسة مفتشي قطاع الامن العام لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت الجهود إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة ومكان اختبائه بمنزل قرية وسط الزراعات.

وعقب تقنين الاجراءات ومداهمة مكان اختبائه أطلق وابلا من الاعيرة النارية صوب القوات التي بادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه والعثور على بندقية آلية وكمية من الذخائر والفوارغ بحوزته، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.