حساسين: حظر السعودية لاستيراد البصل المصري كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، حظر السلطات السعودية لاستيراد البصل المصري بالكارثة، مطالبا من الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سرعة التحقيق الفوري فى تصريحات الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التى أعلن فيها إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.

وقال حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور أحمد العطار ، أكد أيضا أن الاتفاق الموقع بين البلدين مارس الماضي ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير نظرًا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبًا على القوة التصديرية لمصر.

وطالب الدكتور سعيد حساسين من جميع الشركات المصرية المصدرة للمحاصيل والمنتجات المصرية لمختلف دول العالم بضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها في محاصيل التصدير تجنبًا للحظر، مؤكدا أن أي شركة مصرية لاتلتزم بمعايير وشروط تصدير المحاصيل الزراعية تسيئ لمصر والزراعة والمنتجات المصرية تتطلب اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدها ووقفها الفوري عن التصدير.

تجدر الإشارة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، فرضت حظرًا مؤقتاً على استيراد البصل من مصر.​

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