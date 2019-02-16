"التضامن" تبدأ اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية للموسم القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إجراء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، والتي تستمر حتى الأحد 24 فبراير، وذلك لاختيار 270 مشرفا من إجمالي 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية (أون لاين).

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة - في تصريحات اليوم - إنه تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ( www.hajjfoundation.org.eg ) عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية – الإسكندرية – سوهاج – القاهرة).

وأوضح أن الاختبار التحريري سيشمل (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.. مشيرا إلى أنه في حال اجتياز المشرف الاختبار التحريري سيتم إجراء اختبار شفوي ومقابلة شخصية للاختيار النهائي للمشرفين.

ولفت إلى أنه قد سبق وتم فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ / 2019م لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات، وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية، لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 23/12/2018 م حتى 17/1/2019 م، ومن المقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة.​