عميد إعلام الأزهر: استضافة مقر الاتحاد الإفريقي دليل على عالمية رسالة الأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر والمشرف على المركز الإعلامي للجامعة: إن استضافة الجامعة لفعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تدل على مكانة الأزهر الشريف الرفيعة وعالمية رسالته ودوره في نشر قيم التعاون والتسامح والسلام بين أبناء القارة السمراء.

وأكد السعيد - في بيان له اليوم السبت - أن مؤسسة الأزهر الشريف برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تتقدم بخطى ثابتة نحو أداء رسالتها التي تستمدها من قيم ورسالة الإسلام العالمية والتي تدعو للحوار والتسامح والعدل.

وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق في جميع أركان الجامعة للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للاستقبال المناسب وتوفير كافة سبل الراحة لشباب الجامعات الإفريقية، خلال فترة إقامتهم أثناء انعقاد فعاليات الأولمبياد الشهر المقبل، والعمل على تعريفهم بالمنهج الأزهري، وترسيخ قيم التعايش والتسامح واحترام وقبول الآخر.

وأكد عميد إعلام الأزهر أن اختيار الجامعة لاحتضان هذا الحدث المهم إنما يأتي تتويجا لثمرة الجهود الدولية التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة، خاصة فيما يتعلق بدعم كافة أوجه الدعم والانفتاح على القارة الإفريقية الحبيبة، وكذلك امتداداً لما قدمه الأزهر لأشقائه بالقارة السمراء عبر تاريخه الذي يمتد فوق الألف عام.

وقال: إن الفعاليات التي تحتضنها الجامعة خلال الفترة المقبلة ستشمل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بجامعة الأزهر يوم 12 مارس المقبل، وتنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية في الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة السمراء الذي يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين في الفترة من 7 إلى 11 يوليو المقبل.​