عزل 5 ركاب في مطار القاهرة لعدم حملهم شهادات "الحمي الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 5 ركاب من جنسيات مختلفة لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء وذلك فور وصولهم من الخرطوم ولاجوس.
وفوجئ أطباء الحجر الصحي، أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بعدم حمل راكبين مصريين وآخرين سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي، وأثناء إنهاء اجراءات الطائرة المصرية القادمة من لاجوس تبين عدم حمل راكبة نيجيرية للشهادة.
أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب الخمسة بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.
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