"مشروعك" ضخ 42 مليون جنيه لتمويل 1300 مشروع خلال 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- أ ش أ:

قال أحمد صالح مدير برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إن البرنامج استطاع تمويل 1300 مشروع متنوع بتكلفة مالية بلغت 42 مليون جنيه خلال 4 سنوات بمركز الخارجة.

وأوضح صالح - في بيان اليوم السبت- أن البرنامج مُوجَه لخدمة الأنشطة التجارية وليست الصناعية، ويطبق مفهوم الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والوقت على المُقتَرِض، مشيراً إلى أن هناك قروضاً مقدمة للمشروعات المنزلية ولها شروط ميسرة للغاية تتطلب فقط بطاقة الرقم القومي وعقد إيجار، وتبدأ من 5 إلى 50 ألف جنيه وتختلف الإجراءات في حالة المشروعات التجارية، ولافتا إلى أنه تجري دراسة تقديم القروض للجمعيات الأهلية.

وأكد أن برنامج "مشروعك" ساهم في إحداث طفرة كبيرة في تنمية المشروعات التجارية الصغيرة التي وفرت المئات من فرص العمل للشباب وساهمت في القضاء على البطالة، وأن هناك أكثر من نموذج ناجح استطاع الحصول على قرض من البرنامج بعد أن تم تذليل جميع العقبات على المواطنين وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على التمويل.‎​

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