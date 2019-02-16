وزير النقل: تحويل "الدولي الساحلي" لطريق حر لتقليل الرحلة من بورسعيد إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إنه من المقرر الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (قطاع 3 أ) بطول 9 كيلومترات (مرحلة أولى) قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الطريق سيتحول إلى طريق حر لتسهيل حركة المرور وتقليل مدة الرحلة من بورسعيد حتى الإسكندرية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم السبت لتفقد أعمال المشروع ولقاء العاملين فيه..مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي تبلغ تكاليفه 86.9 مليون جنيه.

وأضاف عرفات "إنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من الديبة حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كيلومترا بتكاليف 108 ملايين جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كيلومترا بتكاليف 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بطول 55 كيلومترا بتكاليف 200 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كيلومترا بتكلفة 120 مليون جنيه.

وتفقد وزير النقل، أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول بورسعيد بطول 32 كيلومتر مزدوج بإجمالي تكاليف 150 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 57% من المشروع.

وأكد الوزير - خلال الجولة - أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لمنع الاختناقات المرورية داخل المدينة ونقل الحركة خارج مدينة بورسعيد، وضرورة توسيع الطريق الدائري حول بورسعيد إلى 5 حارات بكل اتجاه (3 حارات للسيارات الملاكي و حارتان رصف خرساني للنقل الثقيل) خاصة وأنه يتكامل مع محور 30 يونيو المتقاطع معه.

وشدد الوزير على إزالة المطبات العشوائية من الطرق السريعة ضمن حملة وزارة النقل التي أطلقتها نوفمبر الماضي لإزالة المطبات العشوائية بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية والمرور والمجتمع المدني، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في هذه الطرق.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يعد أحد أهم الشرايين المهمة لشبكة الطرق الذي يربط العديد من المحافظات، وكذلك دعم حركة الربط بين الموانىء البحرية المطلة على البحر المتوسط وبما يسهم في تدفق حركة نقل البضائع على مستوى الجمهورية. ​