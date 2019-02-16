أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم الأمسية الثقافية الأولي للحزب ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم الأمسية الثقافية الأولي للحزب ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب حسام العمدة، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الفعاليات التي يقيمها الحزب تأتي في إطار التحام الحزب مع المواطنين والتعبير عن طموحاتهم.
وأشار "العمدة"، خلال كلمته في الإحتفالية، إلى أن الأمسية الثقافية هي بداية لبذل كل الجهد من أجل آداء رفيع المستوي يليق بالحزب وأهالي المحافظة.
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