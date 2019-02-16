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أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم الأمسية الثقافية الأولي للحزب ببني سويف (صور)

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نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة بني سويف، الأمسية الثقافية الأولي للحزب، في مركز شباب سمسطا "الساحة الشعبية"، وذلك بحضور القارئ محمود الشحات أنور ونجم ذا فويس كيدز خالد فايد، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية، والآلاف من أبناء مركز سمسطا.

وقال النائب حسام العمدة، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الفعاليات التي يقيمها الحزب تأتي في إطار التحام الحزب مع المواطنين والتعبير عن طموحاتهم.

وأشار "العمدة"، خلال كلمته في الإحتفالية، إلى أن الأمسية الثقافية هي بداية لبذل كل الجهد من أجل آداء رفيع المستوي يليق بالحزب وأهالي المحافظة.

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