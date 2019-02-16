أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل فعاليات القافلة الطبية الشاملة بالمجان في دار السلام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل فعاليات القافلة الطبية الشاملة بالمجان في دار السلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أحمد عبد العزيز الأكحل، أمين حزب مستقبل وطن بدار السلام، أن القافلة الطبية أتت من دور الحزب لتخفيف العبء على المواطنين، موضحًا أن الكشف بدء من الواحدة ظهرًا ومازال مستمر حتى الأن، وتأتي القافلة تنفيذًا لمبادرتى "نور حياة" و"حياة كريمة" التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، قال أسامة أبو الغيط، أمين العمل الجماهيري بدار السلام، أن القافلة تأتي ضمن دور مستقبل وطن المجتمعي كأحد أنواع الدعم للمواطنين.
وأضاف "أبو الغيط"، أن القافلة تأتى ضمن مجموعة الخدمات الصحية التى ينظمها الحزب لخدمة المواطنين مضيفا أنها تضمنت 7 تخصصات طبية وهي العظام والنساء والباطنية والأطفال والأسنان والأنف والأذن والرمد والجلدية وتضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.
وشارك خلال أعمال القافلة، محمد عمار عبد الرازق، أمين العمل الجماهيري المركزية للحزب، وعبد الله سعيد الأمين المساعد للعمل الجماهيري للحزب، ومحمد عمار مجاور أمين العمل الجماهيري بالمعادي، محمد خيري أمين التنظيم للحزب بدار السلام، ونورهان مصطفي أمينة العلاقات العامة بالحزب بدار السلام.
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