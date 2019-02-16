كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وأوائل الطلبة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن الاحتفالية هدفها تشجيع الشباب والأطفال من حفظة كتاب الله والذين بذلوا مجهودا لحفظ القرآن الكريم وكذلك المشاركين في العمل الخيري التطوعى ليتواصل حزب مستقبل وطن مع كل الفئات ويسهم في خدمة المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وأوائل الطلبة بالمنوفية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.