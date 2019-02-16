أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار": تصريحات آن باترسون خدمة مدفوعة الأجر لجماعة الإخوان ومن يمولها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار": تصريحات آن باترسون خدمة مدفوعة الأجر لجماعة الإخوان ومن يمولها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة بمصر والتي عكست عدم دراية بطبيعة الجيش والشعب المصري.

وقال إن السفيرة السابقة حاولت في تصريحاتها أن تنتقص من دور وصلابة الشعب المصري، في إزاحة نظام الإخوان الفاشي وعزل رئيسه في ثورة شعبية عارمة.



وأكد "خليل"، أن الشعب المصري والسفيرة السابقة وإدارتها، تعلم أنه هو الذي استدعى الجيش لمساندة ثورته ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "لا أعتقد أن السفيرة السابقة يمكنها تتناسي أن الشعب المصرى طالب برحيلها ايضا بسبب دورها المنحاز لجماعة الإخوان المسلمين أثناء عملها في مصر، والتى حاولت وقتها "آن باترسون" بخطوات حثيثة ويائسة تحويل مصر للسيناريو الباكستاني، بتمكين الإخوان على حساب ثوابت الدولة المصرية، وصناعة نظام حكم يمكن الإخوان من التواجد لسنوات طويلة عبر عملية تحول ديمقراطي زائف يتجاهل ثوابت المجتمع المصري الكاره للعنف والتطرف الديني". وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار، على أن الجيش هو الشعب كما أن الشعب هو الجيش، واثبت التاريخ القريب والبعيد فشل كل محاولات الوقيعة بينهم. "القصبي": مشاركة "السيسي" بمؤتمر ميونخ للأمن تؤكد أن مصر الكبيرة عادت وبقوة