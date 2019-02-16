أخبار مصر | وزيرة الصحة لأصحاب المطاعم: عيدوا النظر في الأطعمة التي تقدموها للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة لأصحاب المطاعم: عيدوا النظر في الأطعمة التي تقدموها للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رسالة لأصحاب المطاعم والمحال قائلة: عيدوا النظر في الأطعمة التي تقدموها للأطفال والشباب، قدموا أغذية صحية وقللوا الدهون والزيوت المشبعة".
وقالت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، حول إطلاق الحملة القومية للسمنة والأنيميا والتقزم، إن دور المجتمع المدني هو المشاركة في الحملات التوعوية وتسهيل وصول الأغذية الصحية لأطفالنا والمراهقين وأعادة النظر من قبل الشركات الخاصة للأغذية مما تقدمه من طعام للأطفال.
وأوضحت أن السمنة غير مرتبطة بوضع مادي معين للأسر وليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي للأسرة.
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