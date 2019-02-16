أخبار مصر | "صناع الخير" تطلق أولى قوافل الكشف على الأنيميا والعيون والسكري لأطفال بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تطلق أولى قوافل الكشف على الأنيميا والعيون والسكري لأطفال بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه في إطار الاستهداف النوعي ضمن استراتيجية التطوير لمبادرتى أولادنا في عنينا وعنيك في عنينا، سيتم البدء في توقيع الكشف الطبي على دور الأيتام والمسنين، وأطفال بلا مأوى، برعاية وزراة التضامن الاجتماعي.

من جانبه قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إطلاق أولى قوافل الكشف الطبي لأطفال بلا مأوى، حيث يشمل الكشف مكافحة أمراض العيون والأنيميا والسكري بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة.

وأضاف عبد الفتاح، أن هذه القوافل تأتي في إطار تفعيل البروتوكول الذي وقعته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي - خلال مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "عنيك في عنينا"-، والذي يهدف للكشف عن مسببات العمى على الأطفال بلا مأوى والأيتام، وكذلك الكشف على كبار السن فى دور الرعاية.

من جانبها قالت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، والمستشار الطبي لحملة" أولادنا في عنينا"، أن التحاليل الطبية الخاصة بالأنيميا والسكري تتم بدقة بالغة من خلال أحد المعامل الكبرى التي طبقت أقصى معايير مكافحة العدوى، ونجحت في التعامل مع الأطفال وإزالة رهبتهم من إجراء التحليل، مؤكدا أن التشخيص وتحديد العلاج اللازم وجرعته تمت من خلال فريق أطباء من مستشفيات جامعة القاهرة.

أوضحت الأمير أن كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية، وضعف عام في بنيان الجسم، والإهمال في الصحة مما يؤثر على استيعابهم، مشيرة إلى أن نسبة الأنيميا في مصر 60% وفقا لأخر إحصائية معلنة.