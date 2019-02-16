أخبار مصر | وزير الصحة: بدء فحص ١١.٥ مليون طالب في حملة الكشف عن السمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة: بدء فحص ١١.٥ مليون طالب في حملة الكشف عن السمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هالة زايد وزير الصحة، عن بدء الحملة القومية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات الى ١٢ سنة مشيرة إلى أن هذه الحملة بتوجيهات من الرئيس.
وأضافت الوزيرة أن الحملة بدأت الفحص في ٣ مدارس في كل محافظة بمعدل ١٥٠٠ طالب بكل محافظة، موضحا أن المؤشرات التي ظهرت في بدء الفحص تحتاج الى تعرف أكثر لأولياء الأمور المحددات الصحية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المستهدف من الحملة منذ بدأها ١٧ /٢ حتى ٢ /٤ ، ١١.٥ مليون طالب، مشيرة إلى أن الحملة تعمل ايضا على الاطفال المتسربين من التعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لفحصهم وعلاجهم.
وقالت الوزيرة إن هذه الحملة بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم والتخطيط والهيئة التأمين الصحي ومنظمة اليونسيف.
وسيتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى للعلاج مجانا دون أى تحمل.
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