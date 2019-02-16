مصر | "الأمن العام" يضبط 5 من "تجار الكيف" في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 5 من "تجار الكيف" في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

ونجحت مجموعات العمل عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط كلٍ من:

1. "محمد ع. ح"، 35 عامًا - ومُقيم في العاشر من رمضان، سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح ناري، سرقة"، لاتجاره بالمواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 120 جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد الاتجار.

2. "محمد. ا. ع"، 22 عاما - ومُقيم بالعاشر من رمضان سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، لاتجاره في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 100 جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهته لعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

3. "أحمد. ع . ا"، 23 عامًا - عاطل - ومُقيم في بلبيس بالشرقية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية نشاطه غير المشروع، وبحوزته "طبنجة، 5 طلقات من ذات العيار، 250 جرام هيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع.

4. "وليد. أ. أ"، 24 عامًا - عاطل - مُقيم في العاشر من رمضان، له معلومات جنائية مسجلة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالقرب من مسكنه في العاشر من رمضان وبحوزته 120 جرام هيروين، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

5- "حميد. ج. ع"، 36 عاما - عاطل - ومُقيم بشمال سيناء، وله محل إقامة آخر بسرابيوم بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالإعدام في قضية قتل والسجن المؤبد في قضية مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك حال تواجده في بلبيس، وبحوزته "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلوجراما، وبندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.