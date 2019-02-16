انت الان تتابع السيسي: لا نزايد باللاجئين الذين تستضيفهم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال السيسي، في مداخلة خلال الجلسة: «مصر تتأثر بشدة بحالة عدم الاستقرار سواء في المنطقة العربية أو أوروبا أو إفريقيا، وعندما سقطت دول الجوار تعرضنا لعمليات هجرة من قبل هذه الدول».

وأضاف: «لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ لا يقيمون في معسكرات أو مخيمات إيواء، ويعيشون جنبا إلى جنب مع المصريين، ولا نزايد باللاجئين الذين تستضيفهم مصر».وذكر الرئيس: «سقوط بعض الدول في محيطنا أضاف عبئا كبيرا على مصر لتأمين حدودها، وندعم المسار السياسي في الأزمات العربية لإيجاد حل، والدولة الوطنية والحفاظ