انت الان تتابع وزير المالية: الدولة تدعم منظومة التأمين الشامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن هناك دعما قويا من القيادة السياسية والحكومة، لسرعة الانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى الوقت المحدد بمحافظة بورسعيد، وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا خلال لقائه باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان المحافظة، أن هناك جهودا ضخمة تبذلها وزارة الصحة بكل قياداتها وكوادرها لبدء تطبيق وتنفيذ المنظومة بكفاءة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية.

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق هذه المنظومة بأفضل آلية ممكنة، لضمان التنفيذ الأمثل لها بهدف حصول المواطن المصرى على أفضل خدمة صحية. ومن المقرر أن يقوم وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديدة بزيارة ميدانية لمبنى