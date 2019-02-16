شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يزور منطقة آثار سرابيط الخادم بجنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت، منطقة آثار سرابيط الخادم باب زنيمة بخليج السويس، حيث تفقد منطقة الآثار ومعبدالإله حرحور.

وكان في استقبال وزير الآثار، والمحافظ، مشايخ وعواقل بدو منطقة سرابيط الخادم، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة أبوزنيمة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الآثار معرض المشغولات اليدوية والتراثية لبدو سرابيط الخادم ودراسة تطوير المنطقة. وقال مبروك الغمرينى، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن وزير الآثار ومحافظ جنوب سيناء سوف يلتقوا مشايخ وعواقل بدو سرابيط الخادم للاستمتاع لآرائهم لتطوير المنطقة.

وزير الآثار يفتتح معرض مشغولات بمنطقة سرابيط الخادم

وزير الآثار يفتتح معرض مشغولات بمنطقة سرابيط الخادم