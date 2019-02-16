شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين من الأقصر: يوجد 45 ألف جمعية أهلية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق، والمحامى الشهير، إن نحو ٤٥ ألف جمعية أهلية تعمل في مصر.

حدد بهاء الدين، خلال الندوة السنوية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية في محافظة الأقصر، عدد من النقاط الهامة الواجب مراعاتها عند إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مقدمتها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية، وأن تكون المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعيات متاحة للجميع، وهو ما يوفر مناخ من الثقة وتعميق دور هذه الجمعيات.

وأكد ضرورة مراعاة تقديم تسهيلات خاصة بتغييىر مقار الجمعيات ومجالس اداراتها، علاوة على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدنى، مضيفا أن التركيز على التمويل الأجنبى يظلم الجمعيات ويؤثر على برامجها وانشطتها، لافتا إلى تحديات تواجه الجمعيات في القانون الحالي منها ما يخص الإجراءات الخاصة بتغيير مجالس الادارات والتى تستغرق نحو ٣ أشهر مقارنة بنحو ٣ أسابيع لنفس الإجراءات في الشركات، بالإضافة إلى الحصول على موافقات مسبقة لانشطة الجمعيات حتى لو كانت ثقافية.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدنى في تقديم خدمات للحكومة والتكامل مع دور الدولة وتوفير شبكة حماية اجتماعية، مضيفا أنه «لا ينبغى أن يتحول الحوار حول الجمعيات الأهلية إلى تحريض على التمويل الأجنبي، والذى يعد مهما للجمعيات الكبرى لتحقيق تنمية المجتمع»، مؤكدا أنه لا يوجد بلد في العالم تفتح أبوابها لتمويل أجنبى دون رقابة وهو ما اتفق عليه المجتمع المدنى المصرى و«كل ما نطالب به هي وضع آليات رقابية قوية، ولكن دون التقييد وحرمان الجمعيات الأهلية من دعم منظمات دوليه محترمة مصر عضوة فيها».