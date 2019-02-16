الرئاسة: مباحثات ثنائية بين السيسي وميركل فى "ميونيخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل، فى ميونيخ بألمانيا، المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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