شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وتحويلة إلى حر لتسهيل حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 3 أ بطول 9 كم مرحلة أولى بإجمالى تكلفة 86.9 مليون جنيه والذى من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالى حيث التقى الوزير بالعاملين بالمشروع وأكد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدولى الساحلى الذى يعتبر أحد أهم الشرايين المهمة لشبكة الطرق، والذى يربط العديد من المحافظات وكذلك دعم حركة الربط بين الموانئ البحرية المطلة على البحر المتوسط وبما يساهم فى تدفق حركة نقل البضائع على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع سيساهم فى رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وتحويله إلى طريق حر لتسهيل حركة المرور وتقليل مدة الرحلة من بورسعيد حتى الإسكندرية، مضيفا أنه قد سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من الديبة حتى كوبرى دمياط على النيل بطول 30 كم وبتكلفة 108 مليون جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبرى رشيد حتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 55 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبرى 27 حتى سيدى كرير بطول 35 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه.

كما قام الدكتور هشام عرفات بتفقد رفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بطول 32 كم مزدوج بإجمالى تكلفة 150 مليون جنيه والذى من المقرر الانتهاء منه فى 6/6/2019 وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 57 % من المشروع وخلال الجولة أكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة ونقل الحركة خارج مدينة بورسعيد لافتا إلى ضرورة توسيع الطريق الدائرى حول بورسعيد إلى 5 حارات بكل اتجاه (3 حارة للسيارات الملاكى و2 حارة رصف خرسانى للنقل الثقيل خاصة وانه يتكامل مع محور 30 يونيو المتقاطع معه.

كما شدد الوزير على ازالة كافة المطبات العشوائية من الطرق السريعة ضمن حملة وزارة النقل التى اطلقتها من نوفمبر الماضى لإزالة كافة المطبات العشوائية بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية والمرور والمجتمع المدنى، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فى هذه الطرق.