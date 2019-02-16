شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري لعرضه على مجلس النواب بأنه "خطوة ضرورية"، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية، والذي يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها.

وأوضح والي، في بيان اليوم السبت، أنه إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها، سيعمل القانون على تفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقترح سيعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد.

وأكد أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري من أجل تحديث مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدي لمن يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام القانون.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن ذلك القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، إلا أنه غير منظم ولا يشمله قانون، وقد حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضعه في المقدمة دائما، خاصة وأن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.