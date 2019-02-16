شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ خطوة رئيسية لمزيد من التعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية المقبلة بشرم الشيخ خطوة مهمة لمزيد من النقاش بين الجانبين العربي والأوروبي يعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير العلاقات بينهما.
وقال الرئيس إن مؤتمر شرم الشيخ خطوة رئيسية لمزيد من التعاون يعقبها خطوات أخرى، مؤكدًا أن عدم الاستقرار ببعض الدول العربية أدى إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.
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