شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض مع محافظ الشرقية آخر مستجدات منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لقاءاته مع المحافظين، فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربى، والبيئة، لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.

التقى الوزير، السبت، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة، لإستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة.

وأكد شعراوى أنه استمرار لقاءاته مع المحافظين لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل محافظة تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر المسئولة بالمحافظات فيما يخص تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات فى كافة مراحلها سواء الجمع وإدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية بالإضافة إلى كافة مجموعات العمل التى ستتولى الإشراف على تلك المنظومة لضمان نجاحها عند تطبيقها وضمان تحقيقها الاستمرارية.

وشدد على أن القيادة السياسية تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة التاريخية المتراكمة فى بعض المحافظات وإعادة تأهيل البينة التحتية ومصانع التدوير وتحسين مستوى النظافة فى كافة المحافظات وتغيير الصورة الحالية فى الشارع المصرى.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع المحافظ رؤية المحافظة لتنفيذ منظومة النظافة فيما يخص البنية الأساسية وإغلاق المقالب العشوائية والتأهيل ورفع كفاءة مصانع التدوير والمدافن الصحية الموجودة وحملة التوعية ومبادرة تغيير السلوكيات للمجتمع.

كما تم أيضاً بحث سبل التدبير المالى اللازم لكافة الإحتياجات المطلوبة للمنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها وعقود تشغيل شركات النظافة بالمحافظة وتوفير الموارد المالية الخاصة بذلك وعروض شركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول للمنظومة وكذا دور القطاع غير الرسمي. كما تم إستعراض جهود المحافظة فيما يخص التخلص من التراكمات التاريخية للقمامة والموجودة فى عدد من المقالب والمدافن الصحية المزمع انشاءها والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكنى.