شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «سعفان» يشهد توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ12 ألف عامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السبت، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 35 ألف عامل بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج والزراعة والبترول، بمحافظة البحيرة.

وتحدد اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بين 65 جنيها شهريا ودون حد أقصي.