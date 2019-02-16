شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان المسجد الكبير بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، المسجد الكبير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية والمُقام على مساحة 480 مترا مربعا بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية ومشاركات رجال الأعمال والجمعيات الخيرية مقدما الشكر لكل من أسهم في بناء وتعمير هذا المسجد مؤكدًا على أن عمارة المساجد من علامات الإيمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص ونائبيه محمد على وحنفى موسى وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة وحسن عمر عضو مجلس النواب والحاج عمر حسنين عمدة الخصوص.

وأوضح الوزير أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الديني مشيدا بدعم وتطوير المساجد بالتنسيق بين الوزارة ورجال الخير.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن المساجد بيوت الله على الأرض ومنابر لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي الصحيح وبناء الأمم بعيدا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.