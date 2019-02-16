شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تسليم الدفعة الثامنة لوحدات المرحلة الأولى بـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيسلم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية (264 وحدة سكنية – 11 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، وذلك ابتداءً من غد الأحد الموافق 17/2/2019، موضحاً أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 179 – 180).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجهبها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.