شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: القضاء على 7 تكفيريين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوة الارتكاز الأمنى قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والإشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وجاء في نص المنشور: «سعت 600 اليوم قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على (7) فرد تكفيرى ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى وجارى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث».