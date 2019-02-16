شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وزير الزراعة يتفقد مشروع الـ20 ألف فدان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتفقد اليوم السبت الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، والذي يعد نموذجاً للاستثمار الزراعي في أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان الذي تنفذه وزارة الزراعة.
من المقرر أن تشمل الجولة محطة الإنتاج الحيواني، المقسمة إلى 10 عنابر منها 8 عنابر للأمهات والتي تستوعب من 1000 الى 1500 رأس ماشية.
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