شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يهدي الغردقة مدرسة ابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع رجل الاعمال المهندس سميح ساويرس بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر للتبرع بإقامة مدرسة للتعليم الاساسي بمنطقة الاحياء شمال مدينة الغردقة وذلك على مساحة ٣٥٠٠ مترا. واكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر ان المدرسة الجديدة سيتم افتتاحها بداية العام الدراسي المقبل لتخفيف الكثافة الطلابية واستيعاب التلاميذ الجدد بالمنطقة المحيط. يذكر ان المهندس سميح ساويرس تبرع من قبل بإقامة مدرسة الجوهرة التجريبية بالغردقة بالإضافة الي اقامة ٢ مبني ملحق بالمدرسة.

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