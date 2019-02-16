شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا يشكر السيسي على استضافة شرم الشيخ للقمة العربية الأوروبية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة شرم الشيخ القمة العربية الأوروبية المقبلة.

كما أعرب الرئيس الروماني عن تفاؤله بنجاح القمة العربية الأوروبية المقبلة في حلحلة بعض الأزمات المشتركة، وقال: «قمة شرم الشيخ المقبلة تحظى بأهمية خاصة وتوقعات عالية من هذه القمة».

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي انطلق، الجمعة ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه في ميونخ بمقر إقامته، حيث استقبل بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز والتي تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت.

كما التقى السيسي مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة «أجورا» الإستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن.

وشارك الرئيس السيسي في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس، كما حضر غداء العمل بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية.

كما استقبل الرئيس بمقر إقامته بمدينة ميونيخ كل من هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات، وبيترو بورشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، وكيرستى كاليوليد رئيسة جمهورية إستونيا.