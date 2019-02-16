شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. شروط ومواعيد التقديم للمدارس الخاصة بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط وشروط للقبول بالمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والضوابط. 1 يونيو .. موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة الروضة 2 يونيو.. آخر موعد للتقديم ـ استمارات التقديم مجانية دون مصاريف ـ تشكل لجنة من مديريات التعليم لقبول الطلبات ـ ما يتم قبل هذا التاريخ يعتبر لاغيا ـ ولى الأمر يتسلم إيصالا باستلام المدرسة للأوراق ـ المدارس ملتزمة بإعلان المصروفات الدراسية طبقا للائحة - ليس من حق المدرسة تحصيل أى رسوم أخرى ـ الوزارة كلفت لجانا للتفتيش على المدارس ـ المساءلة القانونية مصير من يخالف ذلك ‎

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. شروط ومواعيد التقديم للمدارس الخاصة بالعام الدراسى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.