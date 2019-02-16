شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. قمة مصرية ألمانية بين السيسى وميركل فى "ميونخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ميونخ الألمانية علي هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.
كان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن، أكد خلالها أن الاتحاد الإفريقى فى 2019 يركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن إعادة الأعمار والتنمية ما بعد فترة النزاعات يأتى ضمن أولوياتنا، مبينا أن مصر تعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقى على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية.
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