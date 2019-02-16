شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الحكم فى استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها عامين لـ 6 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، استئناف الفنانة داليا البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 6 أبريل المقبل، لإتمام أوراق التصالح.

وحضرت الفنانة داليا البحيرى جلسة اليوم، حيث كانت الفنانة بالجلسة الماضية قد حضرت إلى محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبى، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيرى للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين، لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.