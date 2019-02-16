شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن عدد من العناصر الإرهابية، قام اليوم، بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث قامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها.
وتابع المتحدث العسكرى، أن القوات تمكنت من القضاء على (7) فرد تكفيرى، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى، وجارى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة .
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.